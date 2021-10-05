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Запрет экспорта металлолома не затрагивает норм ВТО - торгпред

Вторник, 5 октября 2021, 13:36

Украина имеет право вводить временный запрет на экспорт металлолома, даже несмотря на негативную реакцию международных партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Говорить о нарушении норм ВТО можно только тогда, когда мы проигрываем там арбитраж. До этого - мы действуем абсолютно в соответствии с нормами ВТО. Да и то, даже проиграв арбитраж, можно очень долго выполнять его - к счастью, ЕС нас научил, как это делать, - выполнять несколько лет, постоянно объясняя, что мы именно так понимаем решение арбитража", - заявил он.

По словам Качки, в вопросе введения временного запрета, правительство придерживается в первую очередь отечественного законодательства.

"Есть норма, что правительство меняет условия экспорта металлолома, согласно его внутреннему спросу. Если у ЕС к этому есть вопросы - будем обсуждать", - заявил торгпред.

Напомним, в правительстве предлагают запретить экспорт металлолома до конца 2022 года. При этом пока такой запрет де-факто действует по большинству стран, однако не ЕС - для них было сделано исключение в соответствии с Соглашением об ассоциации.

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