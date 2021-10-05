Канцлер Австрії закликав до швидкого вступу Західних Балкан до ЄС

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав ЄС дати балканським країнам реальну перспективу приєднання напередодні саміту ЄС-Західні Балкани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми повинні продовжувати надавати західнобалканським державам надійну перспективу приєднання", - сказав Курц, додавши, що це буде охоплювати підтримку їх "економічно і в їх зусиллях щодо реформування".

Він також сказав, що підтримає пропозицію Словенії прийняти балканські країни в ЄС до 2030 року.

Курц заявив, що приєднання матиме вирішальне значення для безпеки і стабільності в Європі, оскільки вакуум в регіоні відкриє двері для інших країн, таких як Китай або Туреччина, які хочуть розширити свій вплив на континенті.

ЄС обіцяв країнам Західних Балкан перспективу приєднання понад 18 років тому, але переговори зайшли в глухий кут. Багато країн ЄС, в тому числі Франція і Нідерланди, виступають проти швидкого приєднання через побоювання повторення поспішного рішення по Болгарії і Румунії в 2007 році.

Болгарія зараз також блокує початок переговорів з Північною Македонією через мовну і культурну суперечку.