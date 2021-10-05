Канцлер Австрии призвал к скорейшему вступлению Западных Балкан в ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС дать балканским странам реальную перспективу присоединения накануне саммита ЕС-Западные Балканы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы должны продолжать предоставлять западнобалканским государствам надежную перспективу присоединения", - сказал Курц, добавив, что это будет охватывать поддержку их "экономически и в их усилиях по реформированию".

Он также сказал, что поддержит предложение Словении принять балканские страны в ЕС до 2030 года.

Курц заявил, что присоединение будет иметь решающее значение для безопасности и стабильности в Европе, поскольку вакуум в регионе откроет двери для других стран, таких как Китай или Турция, которые хотят расширить свое влияние на континенте.

ЕС обещал странам Западных Балкан перспективу присоединения более 18 лет назад, но переговоры зашли в тупик. Многие страны ЕС, в том числе Франция и Нидерланды, выступают против быстрого присоединения из-за опасений повторения поспешного решения по Болгарии и Румынии в 2007 году.

Болгария сейчас также блокирует начало переговоров с Северной Македонией из-за языкового и культурного спора.