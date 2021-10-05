Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Канцлер Австрии призвал к скорейшему вступлению Западных Балкан в ЕС

Вторник, 5 октября 2021, 16:06

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС дать балканским странам реальную перспективу присоединения накануне саммита ЕС-Западные Балканы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы должны продолжать предоставлять западнобалканским государствам надежную перспективу присоединения", - сказал Курц, добавив, что это будет охватывать поддержку их "экономически и в их усилиях по реформированию".

Он также сказал, что поддержит предложение Словении принять балканские страны в ЕС до 2030 года.

Курц заявил, что присоединение будет иметь решающее значение для безопасности и стабильности в Европе, поскольку вакуум в регионе откроет двери для других стран, таких как Китай или Турция, которые хотят расширить свое влияние на континенте.

ЕС обещал странам Западных Балкан перспективу присоединения более 18 лет назад, но переговоры зашли в тупик. Многие страны ЕС, в том числе Франция и Нидерланды, выступают против быстрого присоединения из-за опасений повторения поспешного решения по Болгарии и Румынии в 2007 году.

Болгария сейчас также блокирует начало переговоров с Северной Македонией из-за языкового и культурного спора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія
powered by lun.ua

Статьи

Украинский вопрос в немецких выборах: чего ждать Киеву от новой коалиции

Какой будет позиция Германии в отношении Украины? Не будет ли означать отход Ангелы Меркель от большой политики конец европейского единства по Украине?
5 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Аграрная асимметрия: что нужно изменить в правилах экспорта из Украины в ЕС

Украина все еще не имеет доступа на рынок ЕС по многим видам агропродукции. Размер квот и пошлин здесь просто не имеет значения (укр.)
5 октября 2021 — Владимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Есть ли реальные механизмы выдачи заключенного Саакашвили Украине? Чисто юридически - да. Но есть несколько "но".
4 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда