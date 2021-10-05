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В ЄС затвердили початок переговорів з Британією щодо угоди по Гібралтару

Вівторок, 5 жовтня 2021, 16:59

Рада ЄС затвердила мандат на переговори про укладення договору з Великою Британією про відносини Гібралтару з ЄС після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Ради.

"Рада сьогодні ухвалила рішення, яке дозволяє початок переговорів щодо угоди між ЄС і Британією щодо Гібралтару, а також директиви щодо переговорів. На цій підставі Європейська комісія тепер може почати офіційні переговори зі Сполученим Королівством щодо Гібралтару", - йдеться в заяві.

Метою переговорів є укладення широкої і збалансованої угоди між ЄС і Британією щодо Гібралтару з урахуванням його особливого географічного розташування та особливостей.

Гібралтар не був включений у сферу дії Угоди про торгівлю та співробітництво, узгодженої між ЄС і Британією в кінці 2020 року.

31 грудня 2020 року Іспанія і Британія досягли домовленості про можливі рамки угоди по Гібралтару. На основі цього Іспанія запропонувала Комісії розпочати переговори щодо такої угоди на рівні ЄС.

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Brexit Велика Британія
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