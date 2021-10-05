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В ЕС утвердили начало переговоров с Британией о соглашении по Гибралтару

Вторник, 5 октября 2021, 16:59

Совет ЕС утвердил мандат на переговоры о заключении договора с Великобританией об отношениях Гибралтара с ЕС после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета.

"Совет сегодня принял решение, которое позволяет начало переговоров по соглашению между ЕС и Британией по Гибралтару, а также директивы по переговорам. На этом основании Европейская комиссия теперь может начать официальные переговоры с Соединенным Королевством по Гибралтару", - говорится в заявлении.

Целью переговоров является заключение широкого и сбалансированного соглашения между ЕС и Британией по Гибралтару с учетом его особого географического положения и особенностей.

Гибралтар не был включен в сферу действия Соглашения о торговле и сотрудничестве, согласованного ЕС и Британией в конце 2020 года.

31 декабря 2020 года Испания и Великобритания достигли договоренности о возможных рамках соглашения по Гибралтару. На основании этого Испания предложила Комиссии начать переговоры по такому соглашению на уровне ЕС.

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Brexit Великобритания
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