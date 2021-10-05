Україна і ще три країни Європи приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії

Україна, Норвегія, Чорногорія та Албанія приєдналися до продовження санкцій проти російських фізичних осіб і організацій за агресію на Донбасі та анексію Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, країна Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС. Вони гарантуватимуть, що їх національна політика відповідатиме даним рішенням Ради", - йдеться в заяві.

Рада ЄС у вересні схвалила рішення про продовження санкцій на пів року до 15 березня 2022 року. На цей час у санкційному списку 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Санкції передбачають обмеження на поїздки в країни ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів включеним до списку особам.

Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.