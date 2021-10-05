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Украина и еще три страны Европы присоединились к продлению санкций ЕС против России

Вторник, 5 октября 2021, 18:43

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к продлению санкций против российских физических лиц и организаций за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС. Они будут гарантировать, что их национальная политика соответствует данному решению Совета", - говорится в заявлении.

Совет ЕС в сентябре одобрил решение о продлении соответствующих санкций на полгода до 15 марта 2022 года. На данный момент в санкционном списке - 177 физических и 48 юридических лиц.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода.

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