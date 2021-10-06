У Німеччині провели масштабні рейди у зв’язку з ймовірним фінансуванням тероризму

Німецька поліція провела масштабні рейди в трьох федеральних землях у зв'язку з підозрою щодо наявності мережі відмивання грошей, яка спрямувала мільйони незаконно здобутих доходів до Туреччини та Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція Дюссельдорфа заявила, що в рейдах, які розпочалися рано-вранці, було задіяно понад 1000 офіцерів, і вони проходили в землях Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія та Бремен.

Ці дії є частиною розслідування щодо так званої мережі hawala, в якій фізичні особи, а не банки виступають посередниками грошових переказів, повідомила поліція.

Система широко використовується в мусульманських країнах.

Німецький суспільний мовник WDR повідомив, що підозрювана мережа, щодо якої ведеться розслідування, передала понад 100 мільйонів євро прибутку від торгівлі наркотиками та інших незаконних підприємств до Туреччини та Сирії, де частина з них, ймовірно, була використана для фінансування угрупувань бойовиків.