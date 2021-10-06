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Укр / Рус

В Германии провели масштабные рейды в связи с предполагаемым финансированием терроризма

Среда, 6 октября 2021, 11:40

Немецкая полиция провела масштабные рейды в трех федеральных землях в связи с подозрением на наличие сети отмывания денег, которая направила миллионы незаконно полученных доходов в Турцию и Сирию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция Дюссельдорфа заявила, что в рейдах, которые начались рано утром, было задействовано более 1000 офицеров, и они проходили в землях Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Бремен.

Эти действия являются частью расследования по так называемой сети hawala, в которой физические лица, а не банки выступают посредниками денежных переводов, сообщила полиция.

Система широко используется в мусульманских странах.

Немецкий общественный вещатель WDR сообщил, что подозреваемая сеть, по которой ведется расследование, передала более 100 млн евро прибыли от торговли наркотиками и других незаконных предприятий в Турции и Сирии, где часть из них, вероятно, была использована для финансирования группировок боевиков.

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Германия терроризм
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