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Азербайджанська авіакомпанія почала використовувати повітряний простір Вірменії

Середа, 6 жовтня 2021, 15:09

Авіакомпанія "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) повідомила, що почала використовувати повітряний простір над Вірменією

Про це з посиланням на AZAL в середу повідомило азербайджанське інформагентство Trend, пише "Європейська правда".

Авіапростір Вірменії використовується при виконанні внутрішнього рейсу Баку-Нахічевань-Баку.

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"Цей крок демонструє рішучу готовність Азербайджану до розблокування транспортних комунікацій в регіоні, що відповідає інтересам всіх прикордонних країн. Зміна маршруту рейсу Баку-Нахічевань-Баку також призведе до скорочення часу перельоту на цьому напрямку, а також зниження витрати палива під час польоту", - йдеться в повідомленні AZAL.

Відзначається, що відтепер AZAL при виконанні цього рейсу може використовувати всі існуючі повітряні коридори, в тому числі через території Вірменії та Ірану, додали в компанії.

Азербайджан і Вірменія офіційно не закривали свій повітряний простір для авіакомпаній двох країн, уточнює вірменська служба "Радіо Свобода". Однак з початку 1990-х років через конфлікт довкола Нагірного Карабаху азербайджанські авіалінії не використовували повітряні коридори Вірменії, а вірменські не використовували повітряний простір Азербайджану.

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Азербайджан Вірменія
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