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Азербайджанская авиакомпания начала использовать воздушное пространство Армении

Среда, 6 октября 2021, 15:09

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что начала использовать воздушное пространство над Арменией

Об этом со ссылкой на AZAL в среду сообщило азербайджанское информагентство Trend, пишет "Европейская правда".

Авиапространство Армении используется при выполнении внутреннего рейса Баку- Нахчыван-Баку.

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"Этот шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокированию транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран. Изменение маршрута рейса Баку-Нахчыван-Баку также приведет к сокращению времени перелета на этом направлении, а также к снижению расхода топлива во время полета", - говорится в сообщении AZAL.

Отмечается, что отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе через территории Армении и Ирана, добавили в компании.

Азербайджан и Армения официально не закрывали свое воздушное пространство для авиакомпаний двух стран, уточняет армянская служба "Радио Свобода". Однако с начала 1990-х годов из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха азербайджанские авиалинии не использовались воздушные коридоры Армении, а армянские ни использовали воздушное пространство Азербайджана.

https://www.trend.az/azerbaijan/business/3494534.html

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Азербайджан Армения
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