Вірменія подала в Міжнародний суд ООН на Азербайджан

Вірменія подала позов проти Азербайджану в Міжнародний суд ООН в Гаазі за порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Згідно із заявою Гаазького суду, Вірменія стверджує, що Азербайджан десятиліттями піддавав вірмен расовій дискримінації, і що в результаті проведеної державою антивірменської політики вірмени "систематично піддавалися дискримінації, масовим убивствам, тортурам та іншим приниженням".

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Вірменія підкреслює, що насильство було спрямоване проти осіб вірменської національності або походження.

"Ця практика була знову застосована у вересні 2020 року після агресії Азербайджану проти Республіки Арцах (невизнаний Нагорний Карабах. - Ред.), і проти Вірменії", і "під час цього збройного конфлікту Азербайджан вчинив серйозні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в позові.

Офіційний Єреван в своєму позові підкреслює, що навіть після закінчення бойових дій і вступу в силу режиму припинення вогню 10 листопада 2020 року Азербайджан продовжив вбивати, катувати і іншим чином принижувати вірменських полонених, заручників і інших затриманих осіб.

Позивач звинувачує Азербайджан, зокрема, в порушенні статей 2, 3, 4, 5, 6 і 7 вищезгаданої Конвенції, відзначаючи, що всі подальші спроби Єревана покласти край порушенням Баку були марними.

Вірменія вимагає від Гаазького суду "притягнути Азербайджан до відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, запобігти подальшим збиткам і компенсувати вже завдані збитки".

Позивач також просить Міжнародний суд, "виходячи з крайньої екстреності", дати розпорядження про ухвалення попередніх заходів, щоб "захистити і зберегти права Вірменії, права вірмен від подальшої шкоди, запобігти ескалації і розширенню цієї суперечки".

У МЗС Азербайджану заявили, що Баку буде "рішуче захищатися" і планує подати зустрічний позов із звинуваченням Вірменії в тих же порушеннях.

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