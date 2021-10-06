Швеція зупиняє щеплення молодих людей вакциною Moderna
Швеція зупиняє використання вакцини Moderna від COVID-19 для людей, що народилися в 1991 році і пізніше, після повідомлень про можливі рідкісні побічні ефекти, такі як міокардит.
Про це оголосило шведське агентство з питань охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Агентство заявило, що дані вказують на поширення випадків міокардиту і перикардиту серед молодих людей, які були вакциновані.
"Зв'язок стає особливо очевидним, коли справа стосується вакцини Moderna Spikevax, особливо після другої дози", - йдеться в заяві агентства, у якій додається, що ризик розвитку цих побічних ефектів, утім, є дуже малим.
Агентство заявило, що тепер воно рекомендує молодим людям отримувати вакцину Comirnaty від Pfizer/Biontech.
У Швеції понад 81 тисяча людей, що народилися в 1991 році або пізніше, отримали першу дозу вакцини Moderna. Другу дозу цієї ж вакцини вони не отримають.
Раніше цього тижня шведське агентство з питань охорони здоров'я заявило, що люди у віці 12-15 років отримуватимуть тільки вакцину Pfizer/Biontech.
4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило позитивне рішення про застосування бустерної дози вакцини Pfizer/Biontech.