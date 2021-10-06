Швеция останавливает прививки молодежи вакциной Moderna

Швеция останавливает использования вакцины Moderna от COVID-19 для людей, родившихся в 1991 году и позже, после сообщений о возможных редких побочных эффектах, таких как миокардит.

Об этом объявило шведское агентство по вопросам здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство заявило, что данные указывают на распространения случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, которые были вакцинированы.

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"Связь становится особенно очевидной, когда дело касается вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы", - говорится в заявлении агентства, в которой добавляется, что риск развития этих побочных эффектов, впрочем, очень мал.

Агентство заявило, что теперь оно рекомендует молодым людям получать вакцину Comirnaty от Pfizer/Biontech.

В Швеции более 81 000 людей, родившихся в 1991 году или позже, получили первую дозу вакцины Moderna. Вторую дозу этой же вакцины они не получат.

Ранее на этой неделе шведское агентство по вопросам здравоохранения заявило, что люди в возрасте 12-15 лет будут получать только вакцину Pfizer/Biontech.

4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло положительное решение о применении бустерной дозы вакцины Pfizer/Biontech.