Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило позитивне рішення про застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози.

Як повідомляє "Європейська правда" відповідна заява розміщена на сайті ЕМА.

"Комітет ЕМА з лікарських засобів для людей (CHMP) оцінив дані щодо Comirnaty, що свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через 6 місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. На підставі цих даних Комітет дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років", - йдеться у заяві.

Наразі Комітет також оцінює дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) і повідомить результати, коли оцінка буде завершена.

"Комітет дійшов висновку, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози", - зазначається у заяві.

Багато країн ЄС вже почали пропонувати бустерні дози людям з ослабленою імунною системою, але поки мало країн пропонують її для всіх дорослих.

Раніше Національна рада охорони здоров’я Данії рекомендувала запропонувати додаткову дозу мРНК-вакцини від коронавірусу усім, хто отримав вакцину Johnson & Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози.