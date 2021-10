НАТО выгоняет 8 российских дипломатов, миссию РФ сократили вдвое

Североатлантический альянс решило выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проводимой Москвой враждебной деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении НАТО, переданным журналистам в Брюсселе.

В заявлении указывается, что страны НАТО утвердили решение об отзыве аккредитаций восьми 8 членов российского представительства при НАТО, "которые были незаявленными офицерами российской разведки".

NATO official:“We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers"... 1/3