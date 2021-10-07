Геймінг: що купити в Чорну п'ятницю

Експерти прогнозують зростання цін в Чорну п'ятницю, пов'язуючи це з повенями, але головна розпродаж все одно розпочнеться 26 листопада 2021 року. Геймерам варто приділити особливу увагу цій даті.

Адже в день шопінгу легко придбати топові моделі комп'ютерів, ноутбуків і периферії за максимально низькими цінами. Ми розповімо, на які товари варто звернути увагу.

Кращі позиції для геймерів

Устаткування для комп'ютерних ігор - система, що складається з різних елементів. Одні впливають на якість звуку, інші - на зображення, а треті - на швидкість роботи. В Чорну п'ятницю 2021 зверніть увагу на:

1. Ігровий ноутбук. З трендовим лептопом можна геймі навіть у ліжку, адже він компактний, його легко переносити і брати з собою. Сучасні ноути з потужними процесором і відеокартою справляються зі складними додатками. У пристроях передбачена ефективна система охолодження, вона запобігає перегріванню заліза. Висока роздільна здатність екрану забезпечує графіку в найкращій якості.

2. Навушники. Важлива периферія для шанувальника комп'ютерних ігор. Чистий звук в поєднанні з чітким зображенням ніби переносять гравця в іншу реальність. Придивіться на пристрої з високими показниками шумозаглушення, імпедансу і чутливості мікрофона. Останній параметр важливий при грі онлайн з іншими людьми.

3. Клавіатура і миша. Пристрої потрібні для керування ігровими персонажами і процесом. Миша повинна бути зручною в експлуатації. Клавіатура - периферія для листувань з союзниками і управління. Трояндова варіанти вміють змінювати гучність і мають підсвічуванням. Останній параметр важливий при нічному Геймінг.

4. Відеокарта. В Чорну п'ятницю в Україні можна купити топовий адаптер за рекордно низькою ціною. Відеокарта впливає на швидкість обробки і передачі графічних процесів на монітор. Поспішайте купити адаптер, адже кількість товарів може бути обмежене.

5. Монітор. Геймери, які віддають перевагу комп'ютер замість ноута, знають про важливість обладнання. На екрані з високою роздільною здатністю видно кожну деталь гри. Дозвілля на такому дисплеї - одне задоволення.

Відвідайте магазини техніки, щоб знайти найкращі пропозиції. Зверніть увагу на нюанси, що впливають на комфорт під час покупок.

Як спростити шопінг

Мало хто любить довгі черги. Підготуйтеся до покупок в день розпродажів, щоб їх уникнути. Поради:

1. Час відвідування. Час пік припадає на денний і вечірній період. Вранці людей менше, відвідуйте торгові центри в цей час. Деякі магазини "починають" розпродаж заздалегідь, купуйте техніку за кілька днів до дати грандіозного шопінгу.

2. Список. Напишіть речі, які бажаєте придбати. Під час розпродажу велика спокуса купити те, що не дуже потрібно. Дотримуйтесь списку, не заглядаючи в інші відділи.

3. Онлайн-покупки. Шопінг в інтернет-магазині - економія часу при тих же знижки. Акції не відрізняються в онлайн і реальних торгових майданчиках.