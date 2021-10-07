Франція: скандальний ультраправий Земмур виходить у другий тур з Макроном - опитування

Опитування, проведене в середу у Франції, вперше показало, що журналіст та експерт Ерік Земмур, якого французькі ЗМІ вважають крайнім правим, зможе пройти до другого туру президентських виборів в наступному році, витіснивши традиційну лідерку ультраправих Марін Ле Пен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Близько 17-18% виборців заявили в ході опитування Harris Interactive, що проголосують за Земмура в першому турі, в порівнянні з 15-16% за Ле Пен.

Це означає, що Земмур має шанс пройти у другий тур з президентом Еммануелем Макроном, за якого у першому турі готові проголосувати 24-27% виборців.

Перший тур президентських виборів повинен відбутися 10 квітня.

Онлайн-опитування, проведене 4 жовтня й опубліковане в журналі Challenges, показало, що Макрон виграє другий тур з перевагою 55% проти 45% у Земмура.

Аналітики підкреслюють, що вибори залишаються надзвичайно непередбачуваними, а прогнозування ускладнюється через французьку систему двох турів.

Читайте також У Макрона кинули яйцем, зловмисника затримали

Але опитування додасть імпульсу радикальній антиімміграційній і антиісламській кампанії Земмура, який все ще офіційно не заявив про свій намір балотуватися.

Протягом останніх чотирьох років опитування незмінно припускали, що Макрон і Ле Пен зустрінуться у другому турі 24 квітня.

Ле Пен у вересні вела стриману виборчу кампанію, натомість Земмур щодня з'являвся в найбільших теле- і радіопрограмах Франції.

Земмур, уїдливий медійний експерт, що має кілька обвинувальних вироків за висловлювання расистського штибу з розпалюванням ворожнечі, вважає, що Франція скочується до громадянської війни через імміграцію та велику кількість мусульман.