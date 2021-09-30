Макрон створив комісію по боротьбі з теоріями змови, які "отруюють" французьке суспільство

Президент Франції Еммануель Макрон створив комісію, відповідальну за боротьбу з теоріями змови, які, на його думку, є "отрутою", що загрожує французькому суспільству.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

До складу комісії "Просвітництво в епоху цифрових технологій" ввійдуть близько 15 науковців, а також журналісти, викладачі та юристи.

Їх попросили підготувати звіт на такі теми: як запобігти "поневоленню" суспільства інтернет-алгоритмами, як рекламодавці використовують фейкові новини та як зупинити поширення теорій змови іноземними державами.

У недавньому інтерв'ю Макрон сказав, що "ключовою проблемою", з якою стикається Франція, є поширення теорій змови, які живляться почуттями, що "всі погляди рівні; що ті, хто не є спеціалістом, але має думку про коронавірус, є так само праві, як і вчені".

Франсуа-Бернард Гюйге, політолог Інституту міжнародних і стратегічних питань у Парижі, заявив, що він проти комісії.

"Я не думаю, що множення законів, цензура облікових записів у соціальних мережах або ставлення до людей як кретинів - це рішення. "е викликає ефект, протилежний бажаному, і відчуття, що щось приховується", - сказав він.

Теорії змови дали поштовх руху проти вакцинації, який організовував значні мітинги влітку та розпалював невдоволення під час протестів "жовтих жилетів", які досягли піку на початку 2019 року.

Опитування YouGov у січні показало, що Франція більш схильна до теорій змови, ніж сусідня Великобританія. На питання, чи вважають вони, що одна група людей "таємно керує світом", 36 % французів погодилися з цим, порівняно з 28 % британців.

Раніше в уряді Франції відреагували на заяви медиків про погрози з боку противників вакцинації і людей, що вірять у теорії змов, та попередили, що такі дії не будуть толеруватися.