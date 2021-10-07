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Стефанішина назвала галузі, які одними з перших приєднаються до "промбезвізу" з ЄС

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:43

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, косметична та фармацевтична продукція, а також медичне обладнання одиними з перших доєднаються до так званого "промислового безвізу".

Про це Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

Віцепрем’єрка зазначила, якщо протягом 2022 року Україна завершить всі перемовини і ЄС не гальмуватиме процес, то дуже ймовірно, що в 2023 році Угода ACAA набере чинності.

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Вона нагадала, що вже зараз є домовленість про галузі-першопрохідці, які доєднаються до "промбезвізу". Це низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та машини й обладнання, що працюють під тиском.

За словами Стефанішиної, наступними стануть косметична та фармацевтична продукція, а також медичне обладнання.

"У цю чергу стають вже багато секторів. Перша – це косметична продукція. Як не дивно, в Україні дуже потужний експорт саме косметичної продукції в країни Європи. Також це фармацевтична продукція і медичне обладнання. Це сфери, які свідомо ідентифікували необхідність долучення до Угоди АCAA, просувають ці вимоги і відповідають європейським критеріям і відповідним технічним регламентам", - зазначила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Читайте більше в інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

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Асоціація з ЄС Стефанішина
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