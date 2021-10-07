Стефанишина назвала отрасли, которые одними из первых присоединятся к "промбезвизу" с ЕС

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, косметическая и фармацевтическая продукция, а также медицинское оборудование одними из первых присоединятся к так называемому "промышленному безвизу".

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Европейской правде".

Вице-премьер отметила, если в течение 2022 года Украина завершит все переговоры и ЕС не тормозить процесс, то очень вероятно, что в 2023 году соглашение ACAA вступит в силу.

Читайте также Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна

Она напомнила, что уже есть договоренность об отраслях-первопроходцы, которые присоединятся к "промбезвизу". Это низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость и машины и оборудование, работающие под давлением.

По словам Стефанишиной, следующими станут косметическая и фармацевтическая продукция, а также медицинское оборудование.

"В эту очередь становятся уже много секторов. Первая - это косметическая продукция. Как ни странно, в Украине очень мощный экспорт именно косметической продукции в страны Европы. Также это фармацевтическая продукция и медицинское оборудование. Это сферы, которые сознательно идентифицировали необходимость добавления к Соглашению АCAA, продвигают эти требования и соответствуют европейским критериям и соответствующим техническим регламентам", - отметила вицепремьерка.

Напомним, соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.

Читайте больше в интервью Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна