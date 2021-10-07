Влада Потсдама виявила, що Геббельс - досі почесний громадянин міста

Німецькі чиновники у місті Потсдам нещодавно виявили, що Йозеф Геббельс, головний пропагандист Гітлера, досі є почесним громадянином через 75 років після падіння Третього рейху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

У 1930-х роках Геббельс був серед кількох нацистських лідерів - включаючи Гітлера, Германа Герінга та міністра внутрішніх справ Вільгельма Фріка, які отримали звання "почесний громадянин" у місті на західній околиці Берліна.

Тоді як Гітлер, Фрік та Герінг були виключені зі списку після 1945 року, Геббельс залишився. Виявляється, ніхто не помітив це через три чверті століття після його смерті.

У квітні 1938 році Геббельс став почесним громадянином Бабельсберга, колишнього центру німецької кіноіндустрії, а тепер частини адміністративного району Потсдама. До того часу він протягом п’яти років був міністром Гітлера з питань "громадської просвіти" та пропаганди, маючи повний контроль над пресою та мистецтвом.

Він і його дружина Магда покінчили життя самогубством у бункері диктатора 1 травня 1945 року, за кілька годин до того, як Берлін захопила Червона Армія.

Схоже, що міські чиновники в Потсдамі помітили його статус громадянина лише в останні кілька місяців, і цього року очікується його скасування. Рішення мали скасувати після його смерті, але на сайті муніципалітету було сказано, що статус "не був відкликаний посмертно, ймовірно, через брак інформації про те, що він був наданий".