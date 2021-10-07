Власти Потсдама обнаружила, что Геббельс - до сих пор почетный гражданин города

Немецкие чиновники в городе Потсдам недавно обнаружили, что Йозеф Геббельс, главный пропагандист Гитлера, до сих пор является почетным гражданином через 75 лет после падения Третьего рейха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

В 1930-х годах Геббельс был среди нескольких нацистских лидеров - включая Адольфа Гитлера, Германа Геринга и министра внутренних дел Вильгельма Фрика, которые получили звание "почетный гражданин" в городе на западной окраине Берлина.

Гитлер, Фрик и Геринг были исключены из списка после 1945 года, а Геббельс остался. Оказывается, никто не заметил это за три четверти века после его смерти.

В апреле 1938 году Геббельс стал почетным гражданином Бабельсберга, бывшего центра немецкой киноиндустрии, а теперь части административного района Потсдама. К тому времени он в течение пяти лет был министром Гитлера по вопросам "общественного просвещения" и пропаганды, имея полный контроль над прессой и искусством.

Он и его жена Магда покончили жизнь самоубийством в бункере диктатора 1 мая 1945 года, за несколько часов до того, как Берлин захватила Красная Армия.

Похоже, что городские чиновники в Потсдаме заметили его статус гражданина только в последние несколько месяцев, и в этом году ожидается его отмена. Решение было отменить после его смерти, но на сайте муниципалитета было сказано, что статус "не был отозван посмертно, вероятно, из-за нехватки информации о том, что он был предоставлен".