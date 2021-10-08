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Посол ЄС звинуватив Росію в затягуванні процесу визнання "Спутника V"

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 12:17

Посол Євросоюзу в Москві Маркус Едерер звинуватив Росію в затягуванні процесу визнання вакцини "Спутник V" в Європейському Союзі.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК", повідомляє "Європейська правда".

"Російська сторона раз за разом відкладає терміни проведення інспекції, про яку запитує EMA (Європейське агентство лікарських засобів), що гальмує процес. Такі факти. Це технічний, а не політичний процес.

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Коли російські офіційні особи говорять про затримки і про політизацію з європейської сторони, мені часом здається, що вони здебільшого говорять про себе, оскільки саме вони політизують це питання", - заявив посол.

Він також сказав, що інспектори Європейського агентства лікарських засобів несприйнятливі до тиску, коментуючи заклик держсекретаря при МЗС Франції Клемана Бона до країн ЄС не визнавати російські вакцини і заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, що "Супутник V", ймовірно, не буде визнаний в ЄС.

Російський фонд прямих інвестицій подав заявку про реєстрацію "Спутника V" в Європейське агентство лікарських засобів в січні 2021 року. У липні глава фонду Кирило Дмитрієв заявив, що російську вакцину можуть визнати в ЄС цієї осені.

Невизнання російської вакцини в ЄС вже призвело до конфліктних ситуацій. Російська делегація відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

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Вакцини Коронавірус Росія
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