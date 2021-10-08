Посол ЕС обвинил Россию в затягивании процесса признания "Спутника V"

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер обвинил Россию в затягивании процесса признания вакцины "Спутник V" в Европейском Союзе.

Об этом он рассказал в интервью "РБК", сообщает "Европейская правда".

"Российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, о которой спрашивает EMA (Европейское агентство лекарственных средств), тормозит процесс. Такие факты. Это технический, а не политический процесс.

Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они в основном говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос ", - заявил посол.

Он также сказал, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств невосприимчивы к давлению, комментируя призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона в страны ЕС не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги, что "Спутник V", вероятно, не будет признан в ЕС.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку о регистрации "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств в январе 2021 года. В июле глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину могут признать в ЕС этой осенью.

Непризнание российской вакцины в ЕС уже привело к конфликтным ситуациям. Российская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в связи с этим ограничивают передвижение депутатов.