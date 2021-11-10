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У Чехії понад 14 тисяч випадків COVID-19 за добу - найбільше з березня

Середа, 10 листопада 2021, 09:43

У Чеській Республіці підтвердили 14 539 нових випадків коронавірусу, і це найвищий щоденний показник з середини березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Нинішній показник майже вдвічі більший, ніж тиждень тому. У лікарнях із COVID-19 перебувають майже 3300 осіб, за останню добу було 336 нових госпіталізацій.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 462 особи.

Представник МОЗ Ладислав Душек попередив, що "велика кількість інфекцій серед найбільш вразливих верств населення збільшує ймовірність додаткового тягаря для лікарень".

Чеський уряд збереться в середу, щоб обговорити можливе посилення обмежень по всій країні.

Раніше міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех назвав нинішнє поширення коронавірусу в країні епідемією нещеплених.

З 25 жовтня в Чехії почали вимагати носити респіратори у закритих приміщеннях.

Через погіршення ситуації уряд також вирішив вимагати ковід-сертифікати для відвідування ресторанів з 1 листопада.

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Чехія Коронавірус Епідемія у цифрах
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