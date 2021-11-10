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Укр / Рус

В Чехии более 14 тысяч случаев COVID-19 в сутки - больше всего с марта

Среда, 10 ноября 2021, 09:43

В Чешской Республике подтвердили 14 539 новых случаев коронавируса, и это самый высокий ежедневный показатель с середины марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Нынешний показатель почти вдвое больше недели назад. В больницах из COVID-19 находятся почти 3300 человек, за последние сутки было 336 новых госпитализаций.

В отделениях интенсивной терапии находятся 462 человека.

Представитель Минздрава Ладислав Душек предупредил, что "большое количество случаев инфекции среди наиболее уязвимых слоев населения увеличивает вероятность дополнительного бремени для больниц".

Чешское правительство соберется в среду, чтобы обсудить возможное усиление ограничений по всей стране.

Ранее министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал нынешнее распространение коронавируса в стране эпидемией непривитых.

С 25 октября в Чехии потребовали носить респираторы в закрытых помещениях.

Из-за ухудшения ситуации правительство также решило требовать ковид-сертификаты для посещения ресторанов с 1 ноября.

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Чехия Коронавирус Эпидемия в цифрах
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