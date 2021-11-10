Бельгія планує вакцинувати додатковою дозою всіх громадян

Бельгія має намір запровадити третю дозу вакцини проти COVID-19 для всіх громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Як повідомив міністр охорони здоров'я та сім'ї Воутер Беке, під час міжміністерської конференції з питань громадського здоров'я міністри погодилися розробити "глобальне бачення" щодо третіх щеплень.

За його словами, деталі програми ревакцинації будуть узгоджені на зустрічі 27 листопада, щоб "надати центрам вакцинації ту ясність, якої вони вимагають".

Як і багато країн ЄС, Бельгія зараз пропонує треті дози людям старше 65 років, тим, хто працює в галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги, і людям зі слабкою імунною системою.

Крім того, Бельгія почне пропонувати другу дозу людям, які отримали однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Міністри прийняли рекомендацію Вищої ради охорони здоров’я (SHC), яка у вівторок рекомендувала додаткову дозу — вакцини BioNTech/Pfizer або Moderna — щонайменше через два місяці після того, як люди отримали вакцину J&J.

Бельгія стала останньою країною в Європі, яка готується до широкого застосування додаткової дози вакцини. Такі країни, як Греція, Литва та Угорщина, вже пропонують третю дозу всім дорослим.