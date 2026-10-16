Торговельний дефіцит ЄС зріс на 236% за один рік

Торговельний баланс Європейського Союзу у серпні 2026 року зафіксував дефіцит у розмірі 25,2 млрд євро у торгівлі товарами з рештою світу порівняно з 7,5 млрд євро у тому ж місяці 2025 року, що становить збільшення на 236%.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на звіт статистичного управління ЄС Eurostat.

Експорт товарів ЄС до третіх країн у серпні 2026 року досяг 202,9 млрд євро. Цей показник на 9,4% більше, ніж у тому ж місяці 2025 року (185,4 млрд євро).

Тим часом імпорт з решти світу склав 228 млрд євро, що на 18,2% більше, ніж у серпні 2025 року (192,9 млрд євро).

"Погіршення показників у річному обчисленні було зумовлене головним чином сектором машинобудування та транспортних засобів, баланс якого змінився з профіциту в 7,3 млрд євро до дефіциту в 2,5 млрд євро. Дефіцит енергетики також збільшився з 24,3 млрд євро до 31,4 млрд євро", – йдеться у звіті.

З іншого боку, обсяг торгівлі між державами-членами ЄС досяг 2,9067 трильйона євро за перші вісім місяців 2026 року. Це є збільшенням на 6,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

З урахуванням сезонних змін експорт єврозони у серпні знизився на 1,2% порівняно з липнем. Імпорт, навпаки, зріс на 2,0%.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС має завершити формування єдиного ринку Союзу у 2028 році.

Раніше повідомляли, що підприємства Європейського Союзу дедалі частіше розглядають геополітичні потрясіння як структурну особливість світової торгівлі та відповідно переглядають свої ланцюги постачання.