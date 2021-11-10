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Бельгия намерена вакцинировать дополнительной дозой всех граждан

Среда, 10 ноября 2021, 14:41

Бельгия намерена ввести третью дозу вакцины против COVID-19 для всех граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Как сообщил министр здравоохранения и семьи Воутер Беке, во время межминистерской конференции по вопросам общественного здоровья министры согласились разработать "глобальное видение" по третьим прививкам.

По его словам, детали программы ревакцинации будут согласованы на встрече 27 ноября, чтобы "дать центрам вакцинации ту ясность, которую они требуют".

Как и многие страны ЕС, Бельгия сейчас предлагает третьи дозы людям старше 65 лет, работающим в области здравоохранения и социальной помощи и людям со слабой иммунной системой.

Кроме того, Бельгия начнет предлагать вторую дозу людям, получившим однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

Министры приняли рекомендацию Высшего совета здравоохранения (SHC), во вторник рекомендовавшего дополнительную дозу — вакцины BioNTech/Pfizer или Moderna — по меньшей мере, через два месяца после того, как люди получили вакцину J&J.

Бельгия стала последней страной в Европе, готовящейся к широкому применению дополнительной дозы вакцины. Такие страны как Греция, Литва и Венгрия уже предлагают третью дозу всем взрослым.

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Бельгия Вакцины
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