Президент Євроради виступив за укріплення кордону ЄС за кошти блоку, як хочуть Литва і Польща

Президент Євроради Шарль Мішель засудив режим Лукашенка за використання мігрантів як зброї проти Євросоюзу та висловився за фінансування побудови фізичних бар’єрів на кордоні ЄС з бюджету блоку.

Про це він сказав у публічному виступі, фрагмент якого публікує Reuters.

"Ми бачимо брутальну гібридну атаку на кордонах ЄС. Білорусь використовує становище мігрантів як зброю, у цинічний і шокуючий спосіб… Ми відкрили дебати про фінансування Євросоюзом фізичної інфраструктури на кордоні, і це питання потрібно вирішити швидко. Тому що кордони Польщі і балтійських держав - це кордони ЄС. Один за всіх, всі за одного", - заявив Шарль Мішель.

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Литва і Польща, які перебувають під найбільшим тиском через "міграційний шантаж" Лукашенка, сподіваються отримати фінансування на укріплення своїх кордонів з Білоруссю з коштів Євросоюзу.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн досі наполягала, що Брюссель не виділятиме гроші на будівництво паркану проти мігрантів уздовж кордонів блоку, у тому числі і на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, майже всі безуспішні, та облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону можуть перебувати кілька тисяч людей.

ЄС завершує підготовку нового пакету санкцій проти Білорусі, його очікувано затвердять 15 листопада. За інформацією ЗМІ, санкції будуть спрямовані проти 30 фізичних та юридичних осіб, причетних до організації потоку мігрантів, у тому числі міністра закордонних справ Білорусі та авіакомпанії "Белавіа".