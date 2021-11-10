Президент Евросовета выступил за укрепление границы ЕС за счет блока, как хотят Литва и Польша

Президент Евросовета Шарль Мишель осудил режим Лукашенко за использование мигрантов в качестве оружия против Евросоюза и высказался за финансирование строительства физических барьеров на границе ЕС из бюджета блока.

Об этом он сказал в публичном выступлении, фрагмент которого публикует Reuters.

"Мы видим брутальную гибридную атаку на границах ЕС. Беларусь использует положение мигрантов как оружие, циничным и шокирующим образом… Мы открыли дебаты о финансировании Евросоюзом физической инфраструктуры на границе, и этот вопрос нужно решить быстро. Потому что границы Польши и балтийских государств - это границы ЕС. Один за всех, все за одного", - заявил Шарль Мишель.

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Литва и Польша, находящиеся под наибольшим давлением из-за "миграционного шантажа" Лукашенко, надеются получить финансирование на укрепление своих границ с Беларусью из средств Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор настаивала, что Брюссель не будет выделять деньги на строительство забора против мигрантов вдоль границ блока, в том числе и на границе с Беларусью.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, почти все безуспешные, и обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться несколько тысяч человек.

ЕС завершает подготовку нового пакета санкций против Беларуси, его ожидаемо утвердят 15 ноября. По информации СМИ, санкции будут направлены против 30 физических и юридических лиц, причастных к организации потока мигрантов, включая министра иностранных дел Беларуси и авиакомпанию "Белавиа".