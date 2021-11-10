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Польща доповіла НАТО про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Середа, 10 листопада 2021, 18:03

Польща поінформувала Північноатлантичну раду щодо ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні, союзники заявили про повну солідарність з Варшавою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу пише видання Onet.

Країни-союзники НАТО повністю солідарні з Польщею та іншими країнами, які постраждали від інструменталізації мігрантів з боку Білорусі, заявила у середу штаб-квартира НАТО.

"Білорусь несе відповідальність за кризу, і використання мігрантів режимом Лукашенка як гібридної тактики є нелюдським, незаконним і неприйнятним", - йдеться в заяві НАТО.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.

У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах. 

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

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