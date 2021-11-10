Польша доложила НАТО о ситуации на границе с Беларусью

Польша проинформировала Североатлантический совет о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, союзники заявили о полной солидарности с Варшавой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду пишет издание Onet.

Страны-союзники НАТО полностью солидарны с Польшей и другими странами, пострадавшими от инструментализации мигрантов со стороны Беларуси, заявила в среду штаб-квартира НАТО.

"Беларусь несет ответственность за кризис, и использование мигрантов режимом Лукашенко как гибридной тактики является бесчеловечным, незаконным и неприемлемым", - говорится в заявлении НАТО.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Белорусью районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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