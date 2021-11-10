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Глава МОЗ Німеччини не буде претендувати на посаду лідера партії Меркель - ЗМІ

Середа, 10 листопада 2021, 20:34

Чинний міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, якого вважали одним із ймовірних претендентів на посаду лідера "Християнсько-демократичного союзу" замість Арміна Лашета, повідомив, що не буде висувати свою кандидатуру.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, на зустрічі фракції Єнс Шпан сказав, що не буде висувати свою кандидатуру на партійних виборах і зосередиться на своїй роботі міністра.

"Я буду більш корисним нашій країні і партії, якщо повністю зосереджуся на боротьбі з пандемією", - заявив він. 

Шпан сказав також, що для багатьох прихильників ХДС очікуваний "новий початок" для партії напевно не асоціюється з людьми, які були у попередньому уряді. Як повідомляють, на ці слова відреагували оплесками.

Три роки тому Єнс Шпан спробував поборотися за лідерство у ХДС, коли лише починали пошук наступника Ангели Меркель, але програв Аннегрет Крамп-Карренбауер. Під час наступної зміни керівника він підтримав кандидатуру Арміна Лашета. 

Поруч із Шпаном, ймовірними претендентами на лідера партії вважають корпоративного юриста Фрідріха Мерца і експерта з міжнародної політики Норберта Реттгена (які змагалися із Лашетом під час минулого обрання лідера ХДС), а також Хельге Брауна, керівника відомства федерального канцлера. 

Як відомо, після історичної поразки на парламентських виборах 26 вересня 2021 року ХДС вирішив обрати повністю новий склад свого керівництва. Вибори лідера відбудуться в кінці січня 2022 року

Нинішній лідер партії Армін Лашет вже пішов з посади прем’єра землі Північний Рейн-Вестфалія, його замінив Гендрік Вюст.

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Німеччина
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