Глава Минздрава Германии не будет претендовать на должность лидера партии Меркель – СМИ

Действующий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, считавшийся одним из вероятных претендентов на пост лидера "Христианско-демократического союза" вместо Армина Лашета, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По информации издания, на встрече фракции Йенс Шпан сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на партийных выборах и сосредоточится на своей работе министра.

"Я буду более полезен нашей стране и партии, если полностью сосредоточусь на борьбе с пандемией", – заявил он.

Шпан сказал также, что для многих сторонников ХДС ожидаемое "новое начало" для партии наверняка не ассоциируется с людьми, находившимися в предыдущем правительстве. Как сообщают, на эти слова отреагировали аплодисментами.

Три года назад Йенс Шпан попытался соревноваться за лидерство в ХДС, когда только начинали поиск преемника Ангелы Меркель, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Во время последующей смены лидера он поддержал кандидатуру Армина Лашета.

Наряду со Шпаном, вероятными претендентами на лидера партии считают корпоративного юриста Фридриха Мерца и эксперта по международной политике Норберта Реттгена (конкурентов Лашета во время прошлого избрания лидера ХДС), а также Хельге Брауна, руководителя ведомства федерального канцлера.

Как известно, после исторического поражения на парламентских выборах 26 сентября 2021 года ХДС решил выбрать полностью новый состав своего руководства. Выборы лидера пройдут в конце января 2022 года.

Нынешний лидер партии Армин Лашет уже ушел с поста премьера земли Северный Рейн-Вестфалия, его заменил Хендрик Вюст.