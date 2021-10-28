Найнаселеніша земля Німеччини отримала нового прем'єра

Парламент західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія у середу обрав політика Хендріка Вюста, члена консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), новим прем'єр-міністром регіону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

46-річний Вюст змінив свого колегу по партії Арміна Лашета, який залишив посаду після того, як зазнав невдачі на загальних виборах у спробі замінити Ангелу Меркель на посаді канцлера.

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Вюст був обраний 103 голосами "за" та 90 "проти" у парламенті, що налічує 197 місць. Юрист за фахом, Вюст вважається членом більш консервативного крила ХДС.

За його словами, перед регіоном стоять важливі завдання, у тому числі боротьба з пандемією коронавірусу та відновлення після руйнівної повені у липні.

Вюст раніше вже був обраний новим лідером партії ХДС у Північному Рейні-Вестфалії. У нього залишилось небагато часу, щоб показати себе на посаді, оскільки у травні федеральна земля проводить місцеві вибори.

Канцелярія прем'єр-міністра федеральної землі має виконавчу владу над місцевими міністерствами в таких сферах, як питання праці, охорони здоров'я, фінансів, транспорту, внутрішніх справ, економіки, освіти, юстиції, спільнот та культури.

З майже 18-мільйонним населенням Північний Рейн-Вестфалія має більше жителів, ніж середньостатистична держава ЄС.