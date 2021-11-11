Італія запропонує третю дозу вакцина всім мешканцям старше 40 років

На тлі побоювань щодо зростання випадків захворювання на коронавірус міністр охорони здоров'я Італії заявив, що незабаром треті дози вакцини пропонуватимуться більшій кількості вікових груп.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Міністр Роберто Сперанса заявив, що з 1 грудня треті дози будуть доступні для людей віком від 40 до 60 років.

"Ми почали з людей з ослабленим імунітетом, медичних працівників старше 60 років і тих, у кого був J&J - всі вони могли зробити ревакцинацію через шість місяців", - сказав Сперанца.

Повідомляється, що органи охорони здоров'я прагнуть розпочати пропонувати ревакцинацію всім віковим групам з початку 2022 року.

Уряд наполягає на прискоренні введення третіх доз, а також націлено на те, щоб 90% населення було повністю вакциновано, оскільки інфекції та кількість госпіталізацій зростають.

Хоча це число зростає в Європі та за її межами, зростання в Італії поки що відносно невелике, і влада в даний час не планує вводити будь-які нові обмеження.

Однак політики та експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що необхідно більше вакцинації, щоб тримати ситуацію під контролем.

Бустерні дози рекомендуються для запобігання ослабленню імунітету у людей, яким уперше зробили уколи на початку 2021 року.

Нагадаємо, 16-річна дівчина з італійського міста Палермо на Сицилії виграла у суді справу проти свого батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитися від COVID-19.