Италия предложит третью дозу вакцины всем жителям старше 40 лет

На фоне опасений по поводу роста случаев заболевания коронавируса министр здравоохранения Италии заявил, что вскоре третьи дозы вакцины будут предлагаться большему количеству возрастных групп.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Министр Роберто Сперанса заявил, что с 1 декабря третьи дозы будут доступны для людей в возрасте от 40 до 60 лет.

"Мы начали с людей с ослабленным иммунитетом, медицинских работников старше 60 лет и тех, у кого был J&J – все они могли сделать ревакцинациюи через шесть месяцев", - сказал Сперанца.

Сообщается, что органы здравоохранения стремятся начать предлагать ревакцинацию всем возрастным группам с начала 2022 года.

Правительство настаивает на ускорении введения третьих доз, а также нацелено на то, чтобы 90% населения было полностью вакцинировано, поскольку инфекции и количество госпитализаций растут.

Хотя это число растет в Европе и за ее пределами, рост в Италии пока относительно невелик, и власти в настоящее время не планируют вводить какие-либо новые ограничения.

Однако политики и эксперты в области здравоохранения утверждают, что необходимо больше вакцинации, чтобы держать ситуацию под контролем.

Бустеры рекомендуются для предотвращения ослабления иммунитета у людей, которым впервые сделали уколы в начале 2021 года.