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Лавров заявив, що Францію чекає "cерйозна розмова" про Україну

Четвер, 11 листопада 2021, 14:21

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що 12 листопада на зустрічі глав МЗС і Міноборони Росії та Франції в Парижі сторони чекає "серйозна розмова" про Україну і виконання мінських угод. 

Про це Лавров сказав у четвер, його цитує російське державне агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

"У нас буде дуже серйозна розмова на цю тему", - сказав Лавров.

"Ми, коли французькі колеги заявили, що Росія відмовилася зустрічатися 11 листопада у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС, дуже докладно, на папері їм усе пояснили", - додав Лавров.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік, а також сказав, що ніякі нові потенційні дати не обговорювалися.

В МЗС Франції заперечили слова Лаврова про те, що Париж і Берлін нібито залишили без реакції пропозиції Москви щодо підсумкового документа потенційної "нормандської" зустрічі глав МЗС. 

Посольство Франції в Україні заявило, що Париж і Берлін відповіли на пропозиції Росії, але МЗС РФ відмовилося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зауважив, що пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.

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