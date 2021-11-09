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У Франції заперечили пояснення Лаврова щодо причин відмови від "нормандської" зустрічі

Вівторок, 9 листопада 2021, 16:43

В МЗС Франції заперечили слова міністра РФ Сергєя Лаврова про те, що Париж і Берлін нібито залишили без реакції пропозиції Москви щодо підсумкового документа потенційної "нормандської" зустрічі глав МЗС.

Про це на брифінгу сказала речниця МЗС Франції, коментуючи запитання ЗМІ на цю тему.

В одному з питань пригадали заяву Лаврова про причини його відмови від зустрічі у Нормандському форматі 11 листопада, як запропонували Франція і Німеччина - нібито через те, що на пропозиції Росії щодо підсумкового документа не надали ніякої відповіді.

"Це не так. Франція і Німеччина відповіли на пропозиції Росії. Вони пропонують організувати міністерську зустріч у Нормандському форматі, але МЗС РФ відмовилося", - наводить її відповідь посольство Франції в Україні. 

"Нашою метою залишається організувати "нормандську" зустріч якнайшвидше, щоб подолати розбіжності і дати перемовинам новий політичний імпульс", - додала речниця.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді та через насичений графік, а також сказав, що ніякі нові потенційні дати не обговорювалися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зауважив, що пропозиції Росії щодо заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у Нормандському форматі лише підтверджують, що вона продовжує уникати цієї зустрічі.

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Нормандський формат Франція Росія
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