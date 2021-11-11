Лавров заявил, что Францию ждет "серьезный разговор" об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 12 ноября на встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в Париже стороны ждет "серьезный разговор" об Украине и выполнении минских соглашений.

Об этом Лавров сказал в четверг, цитирует его российское государственное агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

"У нас будет очень серьезный разговор по этой теме", - сказал Лавров.

"Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили", - добавил Лавров.

Напомним, 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отклонил предложение Франции и Германии о встрече якобы из-за того, что предложения России остались без ответа и из-за насыщенного графика, а также сказал, что никакие новые потенциальные даты не обсуждались.

В МИД Франции отвергли слова Лаврова о том, что Париж и Берлин якобы оставили без реакции предложения Москвы по итоговому документу потенциальной "нормандской" встречи глав МИД.

Посольство Франции в Украине заявило, что Париж и Берлин ответили на предложения России, но МИД РФ отказался.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что она продолжает избегать этой встречи.