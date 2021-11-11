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Нідерланди можуть першими в Західній Європі повернути локдаун

Четвер, 11 листопада 2021, 15:20

Консультативна група з питань пандемії в Нідерландах (OMT) у четвер рекомендувала ввести частковий локдаун, збільшуючи тиск на уряд, щоб він вжив непопулярних дій для боротьби зі сплеском COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телекомпанія NOS.

Очікується, що в п'ятницю кабінет тимчасового прем'єр-міністра Марка Рютте ухвалить рішення про заходи згідно з рекомендацією групи з управління спалахом коронавірусу.

OMT радить уряду вжити "заходів, схожих на локдаун" для боротьби зі зростанням числа заражень. Через серйозність ситуації з коронавірусом цього не уникнути, повідомляють джерела в групі з управління спалахом. За даними джерел, OMT рекомендує локдаун протягом близько двох тижнів.

На цей період слід скасувати заходи, а театри і кінотеатри закрити. У рекомендаціях також зазначено, що мають бути скориговані час закриття для закладів громадського харчування та їхня місткість. В ОМТ вважають, школи можуть залишатися відкритими.

Після короткого локдауну люди більше не зможуть отримувати QR-код після отримання негативного тесту. На даний момент відвідувачі можуть, наприклад,  увійти в кафе, якщо вони були повністю вакциновані, якщо у них був коронавірус або якщо у них негативний тест. За словами джерел, ОМТ радить видалити останній варіант після локдауну, як це зробили інші країни.

Уряд часто дотримується рекомендацій ОМТ.

Незважаючи на те, що кількість інфекцій досягає рекордного рівня, багато країн Західної Європи вважають, що широка вакцинація означає непотрібність локдауну.

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Нідерланди
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