В Естонії готуються до зміцнення кордону на тлі міграційної кризи

Міністерства внутрішніх справ та оборони Естонії координують свою діяльність для запобігання ситуацій, аналогічних тій, що склалася на білорусько-польському кордоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише портал ERR.

Поки що прикордонники не бачать з боку Росії жодних приготувань до прийому мігрантів з Білорусі та подальшого їх видавлювання на територію Естонії та Латвії, але про всяк випадок готуються зміцнювати східний кордон.

За допомогою колючого дроту Департамент поліції та прикордонної охорони має намір створити на 33 кілометрах східного кордону Естонії тимчасові укріплення, щоб захистити країну від можливого потоку нелегалів. У разі потреби до охорони кордону крім співробітників Департаменту поліції та прикордонної охорони може бути залучений і Кайтселійт (добровільні воєнізовані формування – ред.)

"З Кайтселійтом вже досягнуто домовленості про те, що вони протягом 48 годин можуть надати 400 осіб", - заявив міністр внутрішніх справ Крістян Яані.

"На складах зараз зберігається понад 100 кілометрів колючого дроту. Ми домовилися з міністром внутрішніх справ, що відповідно до потреб ми готові доставити ці рулони, куди буде необхідно", - розповів міністр оборони Калле Лаанет.

Департамент поліції та прикордонної охорони планує закупити для охорони кордону засоби стеження та спостереження на 23 мільйони євро за рахунок коштів ЄС. Якщо до березня наступного року їх не буде виділено, відповідні витрати будуть авансом профінансовані із коштів, виділених на облаштування кордону. Знадобляться і додаткові кошти – на будівництво паркану на тих ділянках східного кордону, де раніше цього не планувалося.

"Йдеться приблизно про два мільйони євро, щоб звести фізичні загородження у деяких місцях", - пояснив Яані.

Нагадаємо, прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибули загалом близько 30 шукачів притулку, які потрапили в ЄС через територію Білорусі.