В Эстонии готовятся к укреплению границы на фоне миграционного кризиса

Министерства внутренних дел и обороны Эстонии координируют свою деятельность для предотвращения ситуаций, аналогичных сложившейся на белорусско-польской границе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет портал ERR.

Пока пограничники не видят со стороны России никаких приготовлений к приему мигрантов из Беларуси и дальнейшего их выдавливания на территорию Эстонии и Латвии, но на всякий случай готовятся укреплять восточную границу.

С помощью колючей проволоки Департамент полиции и пограничной охраны намерен создать на 33 километрах восточной границы Эстонии временные укрепления, чтобы оградить страну от возможного потока нелегалов. В случае необходимости к охране границы кроме сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны может быть привлечен и Кайтселийт (добровольные военизированные формирования – ред.)

"С Кайтселийтом уже достигнута договоренность о том, что они в течение 48 часов могут предоставить 400 человек", - заявил министр внутренних дел Кристян Яани.

"На складах сейчас хранится более 100 километров колючей проволоки. Мы договорились с министром внутренних дел, что в соответствии с потребностями мы готовы доставить эти рулоны, куда будет необходимо", - рассказал министр обороны Калле Лаанет.

Департамент полиции и пограничной охраны планирует закупить для охраны границы средства слежения и наблюдения на 23 миллиона евро за счет средств ЕС. Если до марта следующего года они не будут выделены, соответствующие расходы будут авансом профинансированы из средств, выделенных на обустройство границы. Понадобятся и дополнительные средства – на строительство забора на участках восточной границы, где раньше этого не планировалось.

"Речь идет примерно о двух миллионах евро, чтобы возвести физические заграждения в некоторых местах", - пояснил Яани.

Напомним, пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 соискателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.