30 нелегальних мігрантів, що потрапили у ЄС "білоруським" маршрутом, прибули до Фінляндії

Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибули загалом близько 30 шукачів притулку, які потрапили в ЄС через територію Білорусі.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення оприлюднили в офіційному Twitter, коментуючи матеріал німецького Die Welt про те, що чимало мігрантів на кордоні Білорусі і ЄС мають наміри потрапити до Фінляндії.

"До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей (30). Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні пункти призначення - Центральна Європа", - повідомили прикордонники.

Suomeen on saapunut Valko-Venäjän kautta muutamia kymmeniä ihmisiä (30). Tilanne on vakaa, sitä seurataan ja tietoa vaihdetaan. Pääkohteet ovat Keski-Euroopassa.@iltasanomat https://t.co/Eg8jcxrHkY — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) November 11, 2021

Два дні тому, у вівторок, міграційна служба Migri повідомляла, що до країни "білоруським" маршрутом потрапили близько 20 шукачів притулку.

Раніше у фінських медіа набула розголосу публікація Die Welt з посиланням на внутрішній документ Єврокомісії про те, що більшість мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через білорусько-польський кордон, збираються просити про притулок в основному у Німеччині або Фінляндії.

Як відомо, з 8 листопада до кордону Білорусі з Польщею підійшла безпрецедентно велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після невдалих спроб перейти кордон ЄС вони розбили табір і відтоді залишаються в ньому. 11 листопада у Польщі повідомили про нові спроби силового перетину кордону.

ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

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