Франція зберегла відкриті кордони для мандрівників з України - Кулеба

Вакциновані українці зможуть їздити до Франції і після рішення ЄС виключити Україну з переліку безпечних з епідеміологічної точки зору країн.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації. МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей" - написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації.#ВакцинуйсяТаМандруй



МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей ✌️



Усі умови в’їзду до Франції👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Зокрема, немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України повністю вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.

Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції тільки при умові пред’явлення документу, що підтверджує "нагальну необхідність" в’їзду до Франції, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в’їзду, пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та дотримуватися 10-денної самоізоляції.

Як повідомлялося, окрім Франції, ще десять країн ЄС тою чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українців.

Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про виключення України зі списку ЄС та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті "Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців".