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Укр / Рус

Франция сохранила открытые границы для путешественников из Украины - Кулеба

Пятница, 12 ноября 2021, 08:27

Вакцинированные украинцы смогут ездить во Францию ​​и после решения ЕС исключить Украину из списка безопасных с эпидемиологической точки зрения стран.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы у украинцев была максимальная свобода путешествий" - написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

В частности нет ограничений для въезда, если гражданин Украины полностью вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. К их числу относятся вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​только при условии предъявления документа, подтверждающего неотложную необходимость въезда во Францию, а также при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или теста на антиген, сделанного не раньше, чем за 48 часов до въезда, пройти тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Как сообщалось, кроме Франции еще десять стран ЕС в той или иной степени оставили открытыми границы для украинцев.

Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

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Туризм Вакцины
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