Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО у Брюсселі

У понеділок 15 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба відвідає штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу у Брюсселі.

Про це "Європейська правда" дізналася з повідомлення пресслужби НАТО.

"У понеділок, 15 листопада 2021 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після зустрічі Генеральний секретар і міністр дадуть коротку пресконференцію в штаб-квартирі НАТО.

10 листопада в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Кулеба й Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.