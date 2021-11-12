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Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО у Брюсселі

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:01

У понеділок 15 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба відвідає штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу у Брюсселі.

Про це "Європейська правда" дізналася з повідомлення пресслужби НАТО.

"У понеділок, 15 листопада 2021 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після зустрічі Генеральний секретар і міністр дадуть коротку пресконференцію в штаб-квартирі НАТО.

10 листопада в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Кулеба й Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.

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Україна-НАТО Кулеба Столтенберг
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