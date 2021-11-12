Кулеба встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

В понедельник 15 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе.

Об этом "Европейская правда" узнала из сообщения пресс-службы НАТО.

"В понедельник, 15 ноября 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после встречи Генеральный секретарь и министр дадут краткую пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО.

10 ноября в Вашингтоне прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которое прошло под председательством министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Кулеба и Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, определяющую основные направления двусторонних отношений в ключевых областях на десятилетия вперед.